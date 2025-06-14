Beşiktaş, A. Efes'i Geçerek Finalde Fenerbahçe ile Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. maçında Beşiktaş, A. Efes'i 82-75 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Beşiktaş, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. maçında Beşiktaş sahasında A. Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: Mathews 28, Sleva 6, Berk Uğurlu 2, Needham 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

A. Efes: Erkan Yılmaz 8, Larkin 11, Thompson 2, Poirier 9, Willis 5, Dozier 21, Oturu 13, Nwora 2, Ercan Osmani 2, Doğuş Özdemiroğlu 2

Başantrenör: Luca Banchi

1. Periyot: 21-17 (Beşiktaş lehine)

Devre: 48-40 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 66-61 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Nükleer Düzenleme Kurumu: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış söz konusu değil

İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu?
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.