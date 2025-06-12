Beşiktaş, A. Efes'i Deplasmanda Yenerek Seride Durumu 2-2 Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Beşiktaş, A. Efes'i 75-64'lük skorla mağlup ederek seride durumu eşitledi. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Beşiktaş deplasmanda A. Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

A. Efes: Larkin 13, Nwora 19, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Poirier

Başantrenör: Luca Banchi

Beşiktaş: Allman 7, Mathews 25, Needham 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 12, Sleva 8, Terry 10, Plavsic

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 18-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 37-42 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 52-55 (beşiktdaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Okulda silahlı saldırı! Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Okulda dehşet! Tüfekle vurulan öğretmen hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.