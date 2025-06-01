Beşiktaş'a Disiplin Kurulu'ndan Para Cezası

Beşiktaş'a Disiplin Kurulu'ndan Para Cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş Fibabanka'ya taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle 247 bin 500 lira para cezası verdi. Ceza, kulüp yetkililerinin katkıları sayesinde yüzde 25 indirimle uygulandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka'ya 247 bin 500 lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Galatasaray ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle toplamda 330 bin lira para cezası uygulandı.

Kulüp yetkililerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına gösterdiği gayretler nedeniyle ceza, yüzde 25 indirime gidilerek 247 bin 500 liraya çekildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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