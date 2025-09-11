Beşiktaş'a Aymeric Laporte'den kötü haber

Süper Lig devi Beşiktaş'a uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü İspanyol stoper Aymeric Laporte'den kötü haber geldi. La Liga ekibi Athletic Bilbao, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Aymeric Laporte'u kadrosuna kattı.

FIFA TRANSFERİ ONAYLADI

Athletic Bilbao Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Laporte'un FIFA onayıyla Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu. Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao Kulübü, FIFA'ya başvurarak transferi kesinleştirmek ve oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

BILBAO'DA 222 MAÇTA 10 GOL ATTI

Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.