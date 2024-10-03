Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan Lyon- Beşiktaş maçı için karar verildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI LYON MAÇINDA YOK

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE DE OLAMAYACAK

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

7 YIL ÖNCE OLAY YAŞANMIŞTI

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edeceği öğrenildi. Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı. Beşiktaş ise başvurusunda o dönemki cezaların geride kaldığını ve son Ajax deplasmanında olay yaşanmamasını örnek gösterecek.