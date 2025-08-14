Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok

Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında St. Patrick's'i ağırladı. Karşılaşmanın 9. saniyesinde konuk ekip VAR kararıyla penaltı kazandı. Penaltı vuruşu gole çevrildi.

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda 4-1 kazanılan ilk maçın rövanşında Beşiktaş, sahasında St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.

9. SANİYEDE BÜYÜK ŞOK

Maça etkili başlayan konuk ekip, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortanın ardından ceza sahası içinde Gabriel Paulista'nın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti ve pozisyonu izlemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok

BEŞİKTAŞ GERİYE DÜŞTÜ

Penaltı kararı sonrası İrlanda temsilcisi St. Patrick's'te topun başına gelen Carty, 3. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
