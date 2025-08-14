Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında St. Patrick's'i ağırladı. Karşılaşmanın 9. saniyesinde konuk ekip VAR kararıyla penaltı kazandı. Penaltı vuruşu gole çevrildi.
UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda 4-1 kazanılan ilk maçın rövanşında Beşiktaş, sahasında St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.
9. SANİYEDE BÜYÜK ŞOK
Maça etkili başlayan konuk ekip, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortanın ardından ceza sahası içinde Gabriel Paulista'nın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti ve pozisyonu izlemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.
BEŞİKTAŞ GERİYE DÜŞTÜ
Penaltı kararı sonrası İrlanda temsilcisi St. Patrick's'te topun başına gelen Carty, 3. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.