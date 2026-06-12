TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 815 bin lira para cezası uyguladı
TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne play-off maçındaki salon ve seyirci olayları nedeniyle 815 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 815 bin lira para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran'da Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasındaki salon ve seyirci olayları, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 815 bin lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Can Öcal