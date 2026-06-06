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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak

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Beşiktaş Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman 28 Haziran'da yapılacak, ardından 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidilecek.

BEŞİKTAŞ Futbol A Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak.

Kulüpte yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla yapılacak çalışmayla birlikte hazırlık dönemi resmen başlamış olacak. Beşiktaş, sezon öncesi yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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