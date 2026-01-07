Haberler

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları

Güncelleme:
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2025-26 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürmekte. Futbolcular, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, salonda, basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarının ardından dayanıklılık uygulamalarıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
