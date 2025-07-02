Beşiktaş, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

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Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın, sahada ve salonda yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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