Beşiktaş, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın, sahada ve salonda yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.