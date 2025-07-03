Beşiktaş, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Teknisyen Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi ve ikinci etap için Viyana'ya hareket edecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda futbolcular, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarının ikinci etabı için yarın özel uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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