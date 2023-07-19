Beşiktaş, 2023-2024 sezonu kombinelerini satışa çıkardı

Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu. Kombine satış işlemleri passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlar için indirim avantajları bulunmaktadır. Kombine biletlerin fiyatları ise farklı kategorilere göre belirlenmiştir.