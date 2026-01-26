Beşiktaş Eyüpspor ile Berabere Kaldı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33'e, Eyüpspor ise 15'e yükseltti.

Süper Lig'de 19'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında ikas Eyüpspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün üstlendi.

Karşılaşmanın başında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 6'ncı dakikada öne geçti. Kaleci Jankat'ın hatalı pasında araya giren Orkun Kökçü, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 0-1. Golün ardından Emirhan ve Cerny ile uzaktan şansını deneyen Beşiktaş, kaleci Jankat'ı geçemedi. Eyüpspor'un 21'inci dakikada Umut Bozok ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında iki takım da direkleri geçemedi. 51'inci dakikada Eyüpspor'da Metehan'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Bu pozisyonun hemen ardından Rıdvan Yılmaz'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Eyüpspor, 8 dakikada bulduğu 2 golle öne geçti. 57'nci dakikada Umut Bozok ile eşitliği yakalayan eflatun-sarılılar, 65'inci dakikada Emre Akbaba'nın penaltı golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 76'ncı dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan'ın ortasında ön direğe hareketlenen Cengiz'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yakın direkten ağlara gitti: 2-2. Beşiktaş, 83'üncü dakikada gole yaklaştı. Rıdvan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutunda top savunmadan döndü. Mustafa'nın kafayla içeri indirdiği topa penaltı noktasını üstünde Salih vurdu. Eyüpspor savunmasında iki kişiden seken top kornere gitti. 89'uncu dakikada Beşiktaş ceza sahasının hemen dışınsan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in sert şutunda top direkten döndü. Eyüpspor, 90+4'üncü dakikada Umut Bozkok ile golü bulsa da gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.