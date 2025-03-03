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Beşiktaş, 122. Kuruluş Yıl Dönümünde Süleyman Seba ve Ali Sami Yen'i Ziyaret Etti

Beşiktaş, 122. Kuruluş Yıl Dönümünde Süleyman Seba ve Ali Sami Yen'i Ziyaret Etti
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. yılı dolayısıyla Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti ve ardından Ali Sami Yen'in kabrine çiçek bıraktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı, ardından aynı mezarlıkta bulunan Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bıraktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, burada okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bıraktı ve dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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