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Berrak Dilay Top Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu

Berrak Dilay Top Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu
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Düzceli sporcu Berrak Dilay Top, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda zirveye çıkarak şampiyon oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Berrak Dilay Top şampiyon oldu.

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri yapıldı. Akçakoca Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Berrak Dilay Top, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Daha önce Türkiye ikincilikleri ve bölge şampiyonlukları bulunan Berrak, bu defa zirveye çıkarak adını altın harflerle yazdırdı. Antrenörü Nuray Hasdemir eşliğinde müsabakalara katılan Berrak Dilay Top bu sonuçla, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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