Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber

İsmi uzun süredir Süper Lig devi Galatasaray'la da anılan ve Manchester City ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

9 YIL ARADAN SONRA CITY'E VEDA EDİYOR

Marca'nın haberine göre; Bernardo Silva, 9 yıldır formasını giydiği Manchester City'e sezon sonunda veda edecek. Haberde, 31 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle sözleşmesini yenilemeyeceği ve serbest kalacağı belirtildi.

BİRÇOK TAKIM İLGİ GÖSTERİYOR

Bernardo Silva'ya Galatasaray'ın dışında Benfica, Barcelona ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi.

CITY KARİYERİNDE NE YAPTI?

Manchester City'de toplamda 445 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 42 gol ve 34 asistlik skor katkısı üretti. Bu sezon ise 38 maçta forma giyen Silva, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.