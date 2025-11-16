Berna Tut, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı
Riyad'da devam eden 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi wushu branşında temsil eden Berna Tut, kadınlar sanda 56 kg kategorisinde bronz madalyayı kazandı.
Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi wushuda temsil eden Berna Tut, kadınlar sanda 56 kg'da bronz madalyanın sahibi oldu.
2025 İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde devam ediyor. Turnuvanın 9. gününde milli sporcu Berna Tut, kadınlar sanda 56 kg'da bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor