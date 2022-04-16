Berna Gözbaşı: "Kazanabilirdik ama 1 puan aldık" - Haberler

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Berna Gözbaşı: "Kazanabilirdik ama 1 puan aldık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Berna Gözbaşı: 'Kazanabilirdik ama 1 puan aldık'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek takımını kutladığı söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek takımını kutladığı söyledi.

Sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kayserispor'da maç sonrasında başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Genel olarak futboldan memnunum. Aklımız Salı günü Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçında. Bugün karşımızda kümede kalma hesabı yapan Rizespor vardı. Şanssız bir golle geriye düştük ama bu gole reaksiyon vererek beraberliği sağladık. Kazanabilirdik ama 1 puan aldık. Genel olarak futboldan memnunum. Takımımı kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Berna Gözbaşı: Kazanabilirdik ama 1 puan aldık

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Rizespor, Spor, Haberler

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