Berna Gözbaşı: "Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berna Gözbaşı: "Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Berna Gözbaşı: 'Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz'

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaşılmasının ardından genç teknik adama başarılar diledi. Başkan Berna Gözbaşı açıklamasında; "Büyük Kayserispor camiası her şeyin en güzeline layık. Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Teknik direktör konusunda camiamızın görüş birliğine vardığı Ömer Erdoğan hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı Ömer Erdoğan Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title