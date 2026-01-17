Haberler

Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG, ev sahibi olduğu maçta Lille'i 3-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 13 ve 64. dakikalarda Ousmane Dembele atarken, 90+3. dakikada Bradley Barcola skoru belirleyen golü attı. Lille'de kalede Berke Özer vardı.

  • PSG, Ligue 1'in 18. haftasında Lille'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti.
  • Ousmane Dembele 13. ve 64. dakikalarda iki gol attı, Bradley Barcola 90+3. dakikada bir gol attı.
  • Lille'de forma giyen Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika kaleyi korudu.

Psg, Ligue 1'in 18. haftasında Lille'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti. Ousmane Dembele iki golle öne çıkarken, Bradley Barcola skoru belirleyen golü attı.

PARC DES PRINCES'TE NET GALİBİYET

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DEMBELE İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

PSG'ye galibiyeti getiren goller 13 ve 64. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi. Mücadelenin skorunu ise 90+3. dakikada Bradley Barcola belirledi.

BERKE ÖZER KALEDEYDİ

Lille'de forma giyen Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika kaleyi korudu.

SERİLER VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla PSG ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Lille ise üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. PSG puanını 42'ye yükseltirken, Lille 32 puanda kaldı. Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Lille ise Strasbourg'u konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLetgohesap null:

kaleci la bu 90 dakika sahada kaldı ne demek kalcsk tabi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı