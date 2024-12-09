Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
Geçen hafta oynanan ve 2-2 biten Galatasaray maçına damga vuran Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, dün oynanan ve 3-0 kazandıkları Samsunspor maçı sonrası polis memurları ile tartışma yaşadı. Özer polislere, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi.
Ligdeki yükselişini bu hafta da sürdüren Eyüpspor'da son haftaların başarılı ismi Berke Özer maç sonu stat çıkışınca güvenlik görevlileri ile tartıştı.
"TERÖRİST MİYİZ?"
Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren genç kaleci Samsunspor maçı sonrası stat çıkışında polislerle gerginlik yaşadı.
Kendisini almak için stat önüne gelen bir aracın alana alınmamasına sinirlenen Berke Özer, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi. Araca engel olan polis memuru da Berke Özer'e "Senin güvenliğin alsa ben alırım" yanıtını verdi.