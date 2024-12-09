Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen hafta oynanan ve 2-2 biten Galatasaray maçına damga vuran Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, dün oynanan ve 3-0 kazandıkları Samsunspor maçı sonrası polis memurları ile tartışma yaşadı. Özer polislere, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi.

Ligdeki yükselişini bu hafta da sürdüren Eyüpspor'da son haftaların başarılı ismi Berke Özer maç sonu stat çıkışınca güvenlik görevlileri ile tartıştı.

"TERÖRİST MİYİZ?"

Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren genç kaleci Samsunspor maçı sonrası stat çıkışında polislerle gerginlik yaşadı.

Kendisini almak için stat önüne gelen bir aracın alana alınmamasına sinirlenen Berke Özer, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi. Araca engel olan polis memuru da Berke Özer'e "Senin güvenliğin alsa ben alırım" yanıtını verdi.

Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bu Berke de gs maçında 12 kurtarış yapınca kendini bi halt sanıp polise kafaa tutuyo

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Yemişim Berke özer i. GS li oyuncular sürekli üzerine vurdu m.l gibi , yoksa onun birşey yaptığı yoktu. GS li oyuncular sürekli üstüne vurdu diye ünlü oldu ama normalde üstüne vurulmasa her şutu yerdi zaten...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

HAKLI

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

bi halt yiyen teröristmiyim diyor bebeğim onlar sarı torbada sen öyle demekle suçunu hafif gösteriyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

At yapraaa. adam oraya sizin için gelmiş biraz saygılı ol.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Eski fenerlidir kendisi öyle olduğunu düşünüyorsan öyledir..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Karabalik:

Berk yanlış anlamış biz teröristin başına sıkıyoruz. Güvenliği biz terörist miyiz olarak algılama cahilliği göstermesin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Ulus kaç yaşında, nereli? Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.