Berke Özer Lille ile İlk Maçına Çıktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan milli kaleci Berke Özer, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Ligue 1'in ilk hafta maçında Francis-Le Ble Stadyumu'nda Brest ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Lille, tecrübeli golcü Olivier Giroud ile 11. dakikada öne geçti. 26. dakikada Hakon Haraldsson'un da ağları sarsmasıyla Lille 2-0'ı buldu. Ev sahibi ise 34'te Kamory Doumbia ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ise Brest oldu ve yine Doumbia'nın golüyle eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal'ayel Mukau ile yeniden öne geçse de 75'te Julien Le Cardinal'in golüyle mücadele 3-3 sona erdi.

Berke Özer ilk kez 11'de

Mücadelede Lille'in Eyüpspor'dan transfer ettiği Berke Özer de karşılaşmaya 11'de başladı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan milli kaleci, kalesinde 3 gol gördü. - İSTANBUL