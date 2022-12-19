Berke Özer herkesi ters köşe yaptı! Türkiye'de anlaştığı kulüp çok konuşulacak

Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayırıp Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Kariyerine Portekiz ekibinde devam etmeyecek olan genç kalecinin, Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.