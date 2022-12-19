Berke Özer herkesi ters köşe yaptı! Türkiye'de anlaştığı kulüp çok konuşulacak
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Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayırıp Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Kariyerine Portekiz ekibinde devam etmeyecek olan genç kalecinin, Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Berke Özer, Portekiz'in yolunu tutmuştu. Burada umduğunu bulamayan genç kaleci sürpriz bir karar aldı.
TÜRKİYE'DEN 3 TAKIMLA GÖRÜŞTÜ
Portekiz ekibi Portimonense'den ayrılma kararı alan Berke Özer, Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'de 3 takımla görüştüğü belirtilen Özer'in yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.
EYÜPSPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI
Ajansspor'un haberine göre, 22 yaşındaki kaleci, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Berke Özer, İstanbul ekibi ile 2.5 yıl sözleşme imzalayacak.
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