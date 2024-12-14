Üye Girişi
Haberler
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a çağrısını anlattı
"Erdoğan en üst düzeyden elini uzattı"
İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu
Esad'ın kardeşinin emrindeydi! Artık yerle yeksan
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alacak
Kamuya yüzlerce personel alınacak
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası

Berke Özer Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, Kasımpaşa maçının 45+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Özer'in MR'ı çekilecek. Takım, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eyüpspor, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, Kasımpaşa maçını tamamlayamadı. Eyüpspor, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Konuk takımın kalecisi Berke Özer, 45+1. dakikada sakatlanarak kenara geldi, yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE

Eyüpspor, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.

Berke Özer Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Mike Tyson'dan eşine ses getirecek Jake Paul itirafı
img

"Erdoğan en üst düzeyden elini uzattı"
img

Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

alın size yapı Acun efendi.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Özsoy:

Arda turan bu adamı bir daha ilk 11 koyarsan adam değilsin

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Durak:

Şikebahçenin sivaslı manay dan sonraki hamlesi. Acun süper ligi oyunları ile survivor dan beter yaptı.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzer Doğan:

yıllardan beri Galatasaray dan başka takımlara giden Futbolcularıda gördük resmen maç sattılar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, yeni Muslera'sını buldu
İşte Galatasaray'ın Muslera'sı
HTŞ lideri Colani'den kadına 'Başını ört' talimatı
Duyduğu talimata önce şaşırdı sonra yerine getirdi
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı
İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor

Son Dakika Haberleri

Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.