Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lille, sahasında PAOK'a 4-3 mağlup oldu. Lille kalecisi Berke Özer, PAOK'a karşı penaltı vuruşunda başarılı oldu ve Avrupa Ligi'nde üst üste kurtardığı dördüncü penaltı oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lille ile PAOK karşı karşıya geldi. Decathlon Arena'daki mücadeleyi PAOK, 4-3'lük skorla kazandı.

7 GOLLÜ MUHTEŞEM MAÇ

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Soualiho Meïte, 23 ve 74. dakikada Andrija Zivkovic ve 42. dakikada Fedor Chalov kaydett. Lille'in golleri 57. dakikada Benjamin Andre ve 68 ve 78. dakikada Hamza Igmane'den geldi. PAOK'ta Tomasz Kedziora, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

BERKE ÖZER YİNE PENALTI KURTARDI

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, 71. dakikada PAOK'un kazandığı penaltıda Andrija Zivkovic'in vuruşunu kurtardı. Berke, Avrupa'da oynadığı son iki maçta dördüncü penaltısını kurtarmış oldu.

3 PUAN PAOK'UN

Bu sonuçla birlikte PAOK, ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.Lille ise 6 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Kızılyıldız deplasmanına gidecek. PAOK, Young Boys'u ağırlayacak.

