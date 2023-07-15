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Berke Akçam ve İsmail Nezir U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde mücadele edecek

Spor Haberleri

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında Berke Akçam ve İsmail Nezir yarı final serilerini geçerek finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli branşında Berke Akçam ve İsmail Nezir yarı final serilerini geçerek finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Berke Akçam Finlandiya Spor Haberler

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