Berke Akçam'dan Almanya'da Altın Madalya
Milli atlet Berke Akçam, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda 400 metre engellide altın madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Milli atlet Berke Akçam, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) altın madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Berke Akçam, 400 metre engellide koştu.
Yarışmada Berke Akçam, 49.29'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'yi kürsünün en üst basamağında temsil etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor