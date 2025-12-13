Berkay Karakurt 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Milli sporcu Berkay Karakurt, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde Sameh Sidhom'u 50-46'lık skorla yenerek Türk bilardosu için önemli bir başarı elde etti.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 7-13 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlendi. Organizasyonun finalinde milli bilardocu Berkay Karakurt, Sameh Sidhom ile karşı karşıya geldi. Rakibini 50-46'lık skorla mağlup eden Karakurt, şampiyonluğa ulaştı.
İlk kez Dünya Kupası kürsüsüne çıkan Karakurt, ilk finalinde ilk şampiyonluğunu kazanarak Türk bilardosu adına unutulmaz bir başarıya imza attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor