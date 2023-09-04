Bergamalılar Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Şampiyonluğunu Kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'la oynadığı Avrupa Şampiyonası final maçını Bergama Belediyesi Sosyal Tesislerinden Zeytinpark'ta izleyen Bergamalılar tek yürek oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ile Filenin Sultanlarına destek veren Bergamalılar şampiyonluğu hep birlikte kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'la oynadığı Avrupa Şampiyonası final maçını Bergama Belediyesi Sosyal Tesislerinden Zeytinpark'ta izleyen Bergamalılar tek yürek oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ile Filenin Sultanlarına destek veren Bergamalılar şampiyonluğu hep birlikte kutladı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 3. defa altın madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanlarına tanıklık etmek için dev ekran kuruldu. Zeytinpark'ı dolduran vatandaşlar, milli takımın mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla izledi. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da ailesiyle birlikte Zeytinpark'ta kurulan dev ekrandan maçı izledi. Maç sonucu açıklama yapan Hakan Koştu; "Avrupa'nın Şampiyonu olmak çok gurur verici. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan kızlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize yaşattıkları gurur için minnettarız. Türk kadınının mücadeleci ruhunu tüm dünyaya gösterdiler. Gösterdikleri üstün performansla bir kez daha Türkiye'yi gururla temsil ettiler. Voleybol takımımızın başkanlığını yapan, oyuncularımızın her an yanında olan Türkiye Voleybol Federasyonumuzun Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ı da tebrik ederim. Bu gururu bize yaşattıkları için teşekkürler" dedi. - İZMİR