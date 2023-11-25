Üye Girişi
Haberler

Bergama Sportif, evinde Tokat Belediye Plevne Spor'a 1-0 yenildi

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Bergama Sportif, evinde Tokat Belediye Plevne Spor'a 1-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Adana 1954 FK deplasmanından 4-0 mağlup ayrılan Bergama Sportif, evinde Tokat Belediye Plevne Spor'a da 1-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Muhammed Emir takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. Bergama Sportif, kalan dakikalarda kendisine puan ya da puanlar getirecek golü bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Bergama Sportif 13 puanda kalırken, Tokat ekibi ise 15 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bergama Tokat Spor Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title