Bergama Belediyespor, yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor Haberleri
TFF 3'üncü Lig takımlarından Bergama Belediyespor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ı getirdi. Töraydın, kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimini Ahmet Çoruhlu'nun aldığı Bergama Belediyespor, teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ı getirdi.
Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu ile bir araya gelen Özden Töraydın, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kariyerinde daha önce Altay'la 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Töraydın, geçen sezon yine 2'nci Lig'de Menemen FK'nın dümeninde 32 maça çıktı. Kırmızı-lacivertlilerde Özden Töraydın'ın sunacağı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verileceği gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor