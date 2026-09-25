Haberler

Berfu Cengiz ile Deniz Dilek, WTA 125 Ankara'da yarı finalde karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçiler Berfu Cengiz ile Deniz Dilek, Ankara Açık WTA 125'te yarı finale yükseldi. Deniz Dilek 6 numaralı seribaşı Gasanova'yı 2-1, Berfu Cengiz ise Han Shi'yi 2-0 yendi; ikili yarı finalde eşleşti ve yarın karşılaşacak.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda, milli tenisçilerden Berfu Cengiz ile Deniz Dilek yarı finale yükseldi.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Deniz Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 4-6, 6-2, 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 125 yarı finaline yükseldi.

Milli tenisçilerden Berfu Cengiz de çeyrek finalde Çinli Han Shi'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Deniz Dilek ile Berfu Cengiz, yarı final müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyon, 27 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

1.000 TL'yi Gürcü parasına çevirince şoke oldu: Bu nasıl olur?

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler kızının yargılanacağı 1 Ekim'de

Güllü'nün ölümünde hesap günü yaklaşıyor! Kızı hakim karşısına çıkacak
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor