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Berfin Avcı, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Berfin Avcı, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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13 yaşındaki milli sporcu Berfin Avcı, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılarak altın madalya hedefliyor. Babasının destekleriyle başladığı tekvando kariyerinde, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Avcı, millî takım adına mücadele edecek.

Tekvandoda dünya ikinciliği ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki milli sporcu Berfin Avcı, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gözünü zirveye dikti.

Babasının yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan Avcı, katıldığı Türkiye şampiyonalarından 2 birincilik, ikincilik ve Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda birincilik elde etti.

Avcı, en son katıldığı Dünya Okul Sporları Oyunları'nda da dünya ikincisi oldu.

Milli takıma seçilen Avcı, 10-14 Mayısta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak istiyor.

Milli sporcu Berfin Avcı, AA muhabirine, sporun kendisine keyif verdiğini söyledi.

Avcı, "Babamda bir süre spor yaptığı için beni de tekvandoyla tanıştırdı. Zamanla kendimi geliştirdim. İlk derecemi minikler Türkiye şampiyonu olarak aldım. Sonra 2024 yılında Türkiye ikincisi oldum. Bu sene Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda birinci oldum." dedi.

Başarılarıyla gurur duyduğunu ve ülkesini uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini anlatan Avcı, "Aldığım derecelerle Dünya Okul Sporları Oyunları'na gittim. Orada ikinci oldum. Orada mücadele etmek ve ikinci olmak gurur vericiydi. Birincilik almayı bekliyordum ama son saniyede yenildim. Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyon olmak ve ülkemi gururlandırmak." diye konuştu.

Antrenör Erdal Duman: "Berfin çok çalışkan bir sporcu"

Antrenör Erdal Duman da sporcusuyla 2 yıldır çalıştıklarını aktardı.

Sporcusunun kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Duman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Berfin, Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizin milli takımını temsil ederek orada büyük başarı da göstererek dünya ikicisi oldu. Diğer aldığı derecelerle de Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli takımımızın adına, ülkemiz adına 55 kiloda mücadele edecek. Berfin çok çalışkan, çok istikrarlı, çok hırslı, hayalleri olan ve hayallerini gerçekleştirmek için iyi mücadele eden bir sporcu. Pes etmeyi sevmiyor, her zaman üstüne koymak için mücadele ediyor, savaşıyor, istiyor ve kazanıyor."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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