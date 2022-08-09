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Berat Özdemir, El İttifak'da

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Berat Özdemir, El İttifak'da

Trabzonspor'lu futbolcu Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu.

Trabzonspor'lu futbolcu Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerde Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu. Kulübünten yapılan açıklamada, "Berat Özdemir'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Berat Özdemir, Trabzonspor forması ile geride kalan sezonda 43 müsabakada görev aldı. Söz konusu maçlarda toplam 2 bin 233 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergilerken 4 kez de sarı kart gördü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Berat Özdemir Trabzonspor Spor Haberler

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