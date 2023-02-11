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Benzema'nın imzalı forması da depremzedeler için satışa çıkıyor

Spor Haberleri

Benzema'nın imzalı forması da depremzedeler için satışa çıkıyor

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, depremzedeler için düzenlediği kampanyaya en son Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema'nın da katıldığını duyurdu.

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, depremzedeler için düzenlediği kampanyaya en son Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema'nın da katıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına en son Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema da katıldı. Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sırada

Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu" dedi. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Merih Demiral Karim Benzema Cezayir Spor Haberler

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