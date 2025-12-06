Haberler

Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Hindistan'daki turnuvada 3. oldu

Güncelleme:
Hindistan'daki Guwahati Masters Badminton Turnuvası'nda yarışan Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde 3. olarak önemli bir başarı elde etti. Yarı finalde Endonezyalı rakiplerine kaybeden çift, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Hindistan'daki Guwahati Masters Badminton Turnuvası'nda yarışan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde 3'üncülüğü elde etti.

Bengisu ile Nazlıcan, Guwahati kentinde düzenlenen, Dünya Badminton Federasyonu (BWF) Turu takvimindeki toplam 110 bin dolar para ödüllü organizasyona katıldı.

Çift kadınların 1 numaralı seribaşları Bengisu ile Nazlıcan, Tayland'dan Phattharin Aiamvareesrisakul-Sarisa Janpeng, Hindistan'dan Hrissha Dubey-Ridhi Kaur Toor ve Kavipriya Selvam-Simran Singhi ikililerini geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Endonezyalı Isyana Syahira Meida ile Rinjani Kwinnara Nastine'in (3 numaralı seribaşı) karşısına çıkan Bengisu-Nazlıcan çifti, maçı 2-1 (21-18, 14-21, 24-22) kaybederek turnuvayı 3. tamamladı.

Tek kadınlarda mücadele eden bir diğer milli sporcu Neslihan Arın ise 2. turda ev sahibi ülkeden Tanya Hemanth'a 2-1 yenilerek elendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
