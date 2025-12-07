Milli badmintoncular Erçetin ve İnci'den Guwahati Masters'ta bronz madalya

Türkiye Badminton Federasyonu sporcuları Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, 2-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Hindistan'ın Guwahati kentinde düzenlenen "YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2025" turnuvasında başarıya imza attı.

Çift Kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular, rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazandı.

Federasyon, elde edilen dereceden dolayı teknik ekibi ve sporcuları tebrik etti. - ERZİNCAN