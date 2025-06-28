Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi Parkurunda Gümüş Madalya Kazandı
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven parkurunun 5'ini tamamladıktan sonra İngiltere'de düzenlenen 'Champion of Champions' etkinliğinde 3 kategoride gümüş madalya elde etti.
Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen "Champion of Champions"ta 3 kategoride gümüş madalya elde etti.
Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki yüzücü, İngiltere'nin Dover kentinde gerçekleştirilen organizasyona katıldı.
Avcı, 1 milde 26.25, 3 milde 1.18.01 ve 5 milde ise 2.15.52'lik dereceleriyle gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor