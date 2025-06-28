Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi Parkurunda Gümüş Madalya Kazandı

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi Parkurunda Gümüş Madalya Kazandı
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven parkurunun 5'ini tamamladıktan sonra İngiltere'de düzenlenen 'Champion of Champions' etkinliğinde 3 kategoride gümüş madalya elde etti.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen "Champion of Champions"ta 3 kategoride gümüş madalya elde etti.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki yüzücü, İngiltere'nin Dover kentinde gerçekleştirilen organizasyona katıldı.

Avcı, 1 milde 26.25, 3 milde 1.18.01 ve 5 milde ise 2.15.52'lik dereceleriyle gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
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