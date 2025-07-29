Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak İçin Tsugaru Kanalı'na Gidiyor

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak İçin Tsugaru Kanalı'na Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi parkurunun son etabı olan Tsugaru Kanalı'nı geçmek için Japonya'ya seyahat etti. Avcı, kanalı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmayı hedefliyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için, Japonya'ya gitti.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik uzunluğu bulunan Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

Kuzey Kanalı'nı 19 Temmuz'da 10 saat 48 saniyede yüzerek geçen Avcı, altı etabı tamamlamayı başarmıştı. Milli yüzücü, son parkur olan Tsugaru'da hava şartlarına bağlı olarak 1-6 Ağustos tarihleri arasında kulaç atacak.

İletişim ofisi aracılığıyla açıklamalarda bulunan Avcı, iklim değişikliklerinin kanaldaki akıntıları çok hızlandırdığını, daha önce 19 kilometre olarak yüzülen parkurun uzunluğunun 30 kilometreye yükseldiğini belirtti. Kanalı geçmeye hazır olduğunu kaydeden Avcı, "Kuzey Kanalı geçiş performansımla da bunu kanıtladım. Tsugaru parkurunda bu güçlü akıntıya karşı en az 12 saatlik bir performansla yüzüp karşı kıyıda Türk bayrağını açmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Avcı, 2018 yılında yola çıkarken Oceans Seven'i bitirenlerin hikayelerini okuyup hayal kurduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyada bugüne kadar yaklaşık 40 sporcu tamamlayabildi. Bunların arasındaki kadın sayısı ise gerçekten çok az. Türk kadınına cesaret ve ilham vermek adına çıktığım yolun sonunda adımın karşısında ilk Türk yazısını görmeyi çok istiyorum."

6 parkuru tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada yüzdü.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.

Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.

Rekorlar kırdı

Avcı, geride kalan süreçte ise bir çok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti

IMF'den, Türkiye ekonomisi için güzel haber
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Biri sönüyor diğeri başlıyor! Bu kez İç Anadolu'da alevler yükseldi
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
Gazze'den dönen İngiliz doktor: Derhal müdahale edilmezse açlıktan ölümler dalga dalga yayılacak

İngiliz doktor dünyaya seslendi: Müdahale edilmezse ölümler yayılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor

ÖTV indirimi bazı modellere yaradı! İşte fiyatı düşen markalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.