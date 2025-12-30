Bengisu Avcı'nın gurur yılı

İZMİRLİ ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 yıl önce başladığı hedefinde 2025'te Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü ünvanını alırken, dünyada bunu başaran 40 sporcudan biri oldu. Bengisu Avcı, aynı zamanda İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nı ise bir Dünya rekoru, 2 altın ve 1 bronz ile madalya tamamladı. Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi (Okyanus Yedilisi) bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı, 2025 yılını büyük başarılar, rekorlar ve madalyalarla geride bıraktı. İzmirli ultramaraton yüzücüsü, 2018'den bugüne kadar peşinde koştuğu hayaline kavuştu ve yedi zorlu parkurdan oluşan Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanını aldı. Bengisu Avı, dünyada bu meydan okumayı tamamlayan 40'ıncı sporcu olmayı da başardı.

KUZEY KANALI'NIN EN HIZLISI

Ocean's 7'nin en zorlu parkuru olan Kuzey Kanalı için 19 Temmuz 2025 tarihinde İskoçya-İrlanda arasında okyanusa giren Bengisu Avcı, 10 saat 48 saniye ile karşı kıyıya ulaştı. Yaklaşık 13 derecelik su sıcaklığına, dev denizanalarına ve dondurucu rüzgarlara sahip Kuzey Kanalı, Bengisu Avcı'nın Ocean's 7'deki altıncı etabı oldu ve bu parkuru en hızlı geçen Türk ünvanını elde etti.

TSUGARU'DA 57,5 KİLOMETRE

İzmirli sporcu, hemen ardından son hedefi olan Japonya-Tsugaru'ya gitti. Sadece 15 gün sonra, 3 Ağustos 2025 sabahı Honshu ile Hokkaido arasında yüzmeye başlayan Bengisu Avcı, saatte 12 knotu bulan güçlü akıntılarla mücadele etti, 57.5 kilometrelik mesafeyi 14.5 saatte yüzdü. "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla kulaç atan Bengisu Avcı, böylelikle Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk oldu.

BUZDA REKOR VE MADALYALAR

Bengisu Avcı, 2025 yılında buz yüzmede ülkemize rekorlar ve madalyalar getirdi. İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2.52.77 ile 25-29 yaşta dünya rekoru kırarak altın madalya aldı ve Türk yüzme tarihinde bir ilki başardı. İzmirli sporcu, 100 metre kelebekte birincilik kürsüsüne çıkarken açık yaşta üçüncülüğü elde etti.

TÜRK KADININA İLHAM VE CESARET

Yeni yıla yeni hedeflerle başlayacağını vurgulayan başarılı sporcu, "Ocean's 7 serisi, 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi ile başlayıp 4 Ağustos 2025'de Tsugaru ile sona erdi. Tam yedi yıl bir gün süren bu zorlu seriyi tamamlayan ilk ve tek Türk olmak harika bir duygu. Yeni yılda ise buz yüzme serisine başlayacağım. Türk kadınına ilham ve cesaret verme hedefiyle çıktığım bu yolculukta yine ilkleri başarmayı istiyorum" dedi.