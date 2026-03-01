Haberler

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Güncelleme:
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Finlandiya'da düzenlenecek Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkat çekmek amacıyla yarışacak. 45 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılacağı şampiyonada, dünya rekoru denemesinde de yer alacak.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Finlandiya'da 2-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla yüzecek.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılacağı şampiyonada, Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu, erkeklerde ise Egor Tropeano, Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda da mücadele edecek.

Buzullardaki erimeye dikkat çekmek amacıyla yüzecek olan Bengisu, 100 ve 200 metre kurbağalama, 200 ve 450 metre serbest ile 4x25 metre bayrakta yarışacak.

Rekortmen yüzücü, 6 Mart'taki bayrak yarışında dünya rekoru denemesinin yapılacağı takımda da yer alacak.

"Buzullardaki erimeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, bu yıl İtalya'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'ndan üç altın madalya ile döndüğünü belirtti. Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurunu iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "gelecek neden bir risk olsun ki" sloganıyla yüzdüğünü kaydeden Avcı, "Şimdi de buzullardaki erimeye odaklandık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
