Benficalı futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktörüyle tartıştı

Benficalı futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktörüyle tartıştı
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Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Auckland ile karşılaşan Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, maça damga vuran bir olay yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRÜYLE TARTIŞTI

Milli futbolcu, kulübünün Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başladı ve 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı. Orkun, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Portekizli teknik adam bu esnada milli yıldıza dönerek sus işareti yaptı.

OYUNA GİREN SANCHES GOL ATTI

Bu anların ardından oyuna giren Renato Sanches, 63. dakikada ağları havalandırmasının ardından kameralar yeniden Lage ve Orkun'a döndü. İkilinin kenarda hararetli bir şekilde konuşmaya devam ettiği görüldü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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