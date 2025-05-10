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Benfica ve Sporting 1-1 Berabere Kaldı, Şampiyonluk Son Haftaya Kaldı

Benfica ve Sporting 1-1 Berabere Kaldı, Şampiyonluk Son Haftaya Kaldı
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Portekiz Premier Lig'inin kritik maçında Benfica, sahasında Sporting ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıdı. İki takımdan biri, sezonun bitiminde kupayı kazanacak.

Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında aynı puanda bulunan Benfica, sahasında karşılaştığı Sporting ile 1-1 berabere kalınca şampiyonluk kupasını kimin kazanacağı son haftaya kaldı.

Portekiz'de şampiyonluk yarışındaki Benfica ile Sporting, Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü derbiye ilk 11'de başladı. Konuk takım 4. dakikada Francisco Trincao ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla sona erdi. 63. dakikada sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele 1-1 bitti ve şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. 34. haftada 79 puanlı Benfica, Braga deplasmanına giderken, aynı puanı bulanan Sporting ise Vitioria Guimaraes'i konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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