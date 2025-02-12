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Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu

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Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Trabzonspor'un sezon başında Boavista'dan kadrosuna kattığı Pedro Malheiro'ya talip oldu. Portekiz ekibi, sezon sonunda bordo-mavililerin kapısını çalmayı planlıyor.

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan kadrosuna kattığı Pedro Malheiro için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BENFICA TALİP OLDU

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, önümüzdeki transfer döneminde Pedro Malheiro için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberde ayrıca, Trabzonspor'un 24 yaşındaki Portekizli sağ beki ucuz bir fiyata bırakmayacağı da belirtildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Pedro Malheiro, sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da toplamda 26 maça çıktı. 24 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavililere imza atan Portekizli futbolcunun Karadeniz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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