Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi İçin Anlaşma Sağladı

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının Türkiye'den Fenerbahçe'ye satışı konusunda prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Transferin toplam değeri 25 milyon Avro olabilir.

Kulübün resmi sitesinde transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Avro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir; bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Avro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir.

Ayrıca Galatasaray'ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir"

