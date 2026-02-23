Haberler

Benfica, UEFA'nın Gianluca Prestianni'ye verdiği cezaya itiraz edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica, UEFA'nın Arjantinli futbolcu Gianluca Prestianni'ye verdiği maç oynamama cezasına itiraz edeceğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, soruşturma sürerken oyuncudan mahrum kalmaktan üzüntü duyduğunu belirtti.

Portekiz'in Benfica ekibi, UEFA'nın Gianluca Prestianni'ye verdiği bir maç oynamama cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, soruşturma devam ederken oyuncudan mahrum kalmaktan üzüntü duymakta ve UEFA'nın kararına itiraz edecektir; ancak söz konusu sürelerin Şampiyonlar Ligi play-off'unun ikinci ayağı üzerinde pratik bir etkisi olması beklenmemektedir." denildi.

UEFA bugün yaptığı duyuruda, Arjantinli futbolcu Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığını belirtmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın hakemine Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu!