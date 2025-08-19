Benfica, Fenerbahçe ile Oynayacağı Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Chobani Stadı'nda teknik direktör Bruno Lage yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümü ise taktik idmanla geçti.

Portekizli teknik adam Lage'nin, antrenmanın başında malzeme tedarikçisine üşüdüğünü işaret ederek uzun kollu kıyafet istemesi dikkati çekti.

Fenerbahçe-Benfica mücadelesi, yarın saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.