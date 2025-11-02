Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Estadio D. Afonso Henriques Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Konuk ekibin golleri Tomas Araujo, Samuel Dahl ve Joao Rego'dan geldi.

GUIMARAES 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Vitoria Guimaraes, 56. dakikada Fabio Blanco'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Benfica oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Benfica, puanını 24'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Vitoria Guimaraes ise 11 puanda kaldı. Ligin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia'yı konuk edecek, Guimaraes ise Tondela deplasmanına gidecek.