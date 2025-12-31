Haberler

Benfica'dan Batagov'a dev teklif

Benfica'dan Batagov'a dev teklif
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Batagov'u kadrosuna katmak istiyor. Benfica'nın Batagov için Trabzonspor'a 20 milyon euro'luk bir ödeme yapabileceği iddia edildi. Bu transfer gerçekleşirse, Batagov, Uğurcan Çakır sonrası Trabzonspor'un en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

  • Benfica, Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov'u transfer etmek istiyor.
  • Benfica'nın Batagov için Trabzonspor'a 20 milyon euro ödemesi planlanıyor.
  • Arseniy Batagov'un Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Trabzonspor, 1.8 milyon euro bedelle 2024 Ağustos'ta kadrosuna kattığı Arseniy Batagov'dan yüklü bir bonservis geliri kazanabilir.

BATAGOV'A SÜRPRİZ TALİP

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Batagov'u kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibinin bu transferi çok istediği ve ısrarcı olacağı belirtildi.

BENFICA'DAN DEV BONSERVİS

Haberde, Benfica'nın Batagov transferi için Trabzonspor'a 20 milyon euro'luk bir ödeme yapabileceği iddia edildi. Henüz görüşmelerin tamamlanmadığı ancak iki kulübün sürekli temas halinde olduğu aktarıldı. Transferin 20 milyon euro'ya bitmesi durumunda Batagov, Uğurcan Çakır sonrası Trabzonspor'un en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre bulan ve 2 asist yapan Batagov'un, bordo-mavililer ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek