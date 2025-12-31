Benfica'dan Batagov'a dev teklif

Trabzonspor, 1.8 milyon euro bedelle 2024 Ağustos'ta kadrosuna kattığı Arseniy Batagov'dan yüklü bir bonservis geliri kazanabilir.

BATAGOV'A SÜRPRİZ TALİP

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Batagov'u kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibinin bu transferi çok istediği ve ısrarcı olacağı belirtildi.

BENFICA'DAN DEV BONSERVİS

Haberde, Benfica'nın Batagov transferi için Trabzonspor'a 20 milyon euro'luk bir ödeme yapabileceği iddia edildi. Henüz görüşmelerin tamamlanmadığı ancak iki kulübün sürekli temas halinde olduğu aktarıldı. Transferin 20 milyon euro'ya bitmesi durumunda Batagov, Uğurcan Çakır sonrası Trabzonspor'un en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre bulan ve 2 asist yapan Batagov'un, bordo-mavililer ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.