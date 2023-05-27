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Benfica 4 Yıl Aradan Sonra Şampiyon

Benfica 4 Yıl Aradan Sonra Şampiyon

Spor Haberleri

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup ederek 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu ilan etti.

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup ederek 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Ligi'nin son haftasında lider Benfica ile Santa Clara, Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Benfica, Santa Clara'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti. Bu sonuçla Benfica, Portekiz Premier Lig'in 2022-2023 sezonunda ipi göğüsledi.

Kırmızı-beyazlılar, 2018-2019 sezonun ardından 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Benfica'nın 56 yaşındaki Alman Teknik Direktörü Roger Schmidt, görevindeki ilk yılında Portekiz ekibiyle ilk zaferine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Portekiz Premier Ligi Portekiz Benfica Spor Haberler

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